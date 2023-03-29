Подмосковье 29 марта 2023, 17:33 Предприниматели Подмосковья смогут получить землю под кафе за 1 день вместо 30

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Подготовка к открытию летних кафе идет полным ходом в Подмосковье. В этом году получить территорию под их размещение можно за 1 день вместо 30, как это было ранее. Так, более 300 заведений планируют открыть в регионе с помощью новой услуги.

«Вся процедура будет занимать не более двух часов, вместо более чем 30 дней „в бумаге“, как было прежде. Работа по оформлению заявок продолжается, мы стремимся создать максимально комфортные условия для работы торговых объектов», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Предпринимателям, которые есть в базе данных, направят уведомление в личный кабинет на портале госуслуг 1 апреля. При открытии письма автоматически сформируется предложение на размещение летнего кафе. Если собственник ресторана примет его, то он сразу получит подписанный договор на размещение в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе.

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