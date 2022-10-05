Предприниматели Подмосковья получили микрозаймы на 650 миллионов рублей с начала года | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 10:26 Поделиться Telegram

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Viber Предприниматели Подмосковья получили микрозаймы на 650 миллионов рублей с начала года

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Подмосковный Фонд микрофинансирования выдал малому и среднему бизнесу региона более 360 микрозаймов с начала года. Общая сумма кредитов составила 658,6 миллиона рублей.

«В Подмосковье работает 11 программ льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства. Наибольшее число микрозаймов выдано по программе „Приоритетный“, по которой заключен 91 договор займа на сумму более 241,7 миллиона рублей», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Программа «Приоритетный» дает возможность бизнесу получить льготный заем размером до пяти миллионов рублей по ставке 7,5% годовых на срок до трех лет. Кредит предоставляется для приоритетных видов деятельности, в числе которых обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство, научные исследования и другие.

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Самозанятые региона в этом году получили уже 73 льготных кредита на сумму 32,2 миллиона рублей. Для них работает отдельная программа, в рамках которой самозанятым доступен заем до 500 тысяч рублей по ставке 7,5% годовых на срок до трех лет.

С сентября в Подмосковье действуют новые меры поддержки предпринимателей, о которых рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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