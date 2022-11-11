Подмосковье 11 ноября 2022, 14:22 Предприниматели Подмосковья получили льготные кредиты на 1,1 миллиарда рублей за два месяца Unsplash

Читать 360tv в

Владельцы малого и среднего бизнеса в Подмосковья стали одними из самых активных участников федеральной программы льготного кредитования. За два месяца они получили займы по сниженным процентным ставкам — более чем 1,1 миллиарда рублей.

Совместная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП 162 направлена на поддержку предпринимательства. Средний бизнес может получить льготный кредит под 2,5% годовых, а малый и микро — под 4% годовых. Средства можно направить на покупку оборудования, запуск новых производств, ремонт помещений.

Реклама

«Малый и средний бизнес составляет 30% экономики Московской области, поэтому очень важно поддерживать его. На сегодняшний день в регионе работает более 400 тысяч компаний МСП, где трудоустроены свыше 1,6 миллиона жителей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

Льготные кредиты — нужный инструмент в непростых экономических условиях. Такие займы позволяют малому и среднему бизнесу развиваться, сохраняя рабочие места. Федеральная программа распространяется на производственные комплексы, предприятия транспорта и логистики, а также гостиничный бизнес.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о региональных мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.