Подмосковье 08 марта 2023, 14:28 Предприниматели из Егорьевска поучаствуют в проекте «Семейные компании России»

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Предприятие семьи Пашковец из Егорьевска прошло отбор в проект Торгово-промышленной палаты «Семейные компании России». Программа объединит более 500 организаций.

Отец Дмитрия Пашковца открыл маленький магазин строительных материалов в 2004 году. В школе и будучи студентом Дмитрий вместе с братом помогал отцу. Потом он вырос и встретил Ольгу. После свадьбы супруги начали развивать отдел сантехники, а его брат — электрики. Сейчас магазин «СОМ» занимает более 20 тысяч квадратных метров и дает рабочие места более 100 сотрудникам.

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Первый интенсив-тренинг проекта проходил в Чехове. Предприниматели знакомились, обменивались опытом и участвовали в мозговых штурмах.

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«Для нас участие в проекте — это расширение идей, поиск решений некоторых проблем, здесь очень познавательные тренинги. Сейчас мы планируем поехать в Киров для участия в выездном заседании Всероссийского семейного совета», — сообщила Ольга Пашковец.

Перед этим семья Пашковец вместе с муниципальной Торгово-промышленной палатой организует круглый стол для предпринимателей из Егорьевска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития России Максиму Решетникову новый путь поддержки бизнеса в регионе. Система «ЦУР Бизнес» помогает оперативно отрабатывать заявки по всем каналам связи.

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