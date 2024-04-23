23 апреля 2024, 19:11
Предприниматели из Армении посетили Подмосковье с бизнес-миссией
Бизнес-миссия с закупщиками из Армении прошла в Подмосковье. Участие в мероприятии приняли четыре армянские компании и 29 экспортеров Московской области.
Участники бизнес-миссии обсудили перспективы и условия сотрудничества. Предприниматели представляли такие сферы, как производство продуктов питания, товары для животных, строительные материалы и многое другое.
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Напомним, экспортерам Подмосковья оказывают поддержку, в том числе в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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