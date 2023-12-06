Подмосковье 06 декабря 2023, 18:56 Предприниматели и жители Бронниц собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

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Жители городского округа Бронницы совместно с бизнесменами собрали большой гуманитарный конвой, который отправился в зону проведения специальной военной операции. Люди пришли на парковку еще до рассвета, чтобы выехать пораньше и к обеду следующего дня уже быть на передовой.

Предприниматель Дмитрий Васильев рассказал, что закупленные машины предназначены для штурмовиков. Они используют их для подвозки боекомплекта и вывоза раненных с поле боя. Один такой автомобиль ранее передали бойцам, и они оценили его по достоинству.

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«У нас была в личном пользовании такая машинка, мы приняли решение ее передать. Брат у меня свою отвез. Ребятам очень понравилось. Маневренная, быстрая, удобная. Соответственно такую модель и взяли, ремонтопригодна. Китайских запчастей у нас много», — поделился Дмитрий Васильев.

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Таких машин закупили пять штук. Кроме того, на фронт отправится УАЗ и квадроцикл. Вся техника обеспечит высокую мобильной и, как следствие, повысит выживаемость подразделений.

Среди гуманитарного груза можно заметить маскировочные сети, багги и даже большую мягкую игрушку.

«Знаете люди передают и для Бердянской епархии, часть груза мы везем из московского Храма Тихвинской иконы Божьей Матери. Передают в основном игрушки, гражданские вещи, технику, продукты. Весь товар гражданского назначения мы везем в Бердянскую епархию», — рассказал член волонтерской организации Алексей Бородин.

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Также для Бердянской епархии собрали груз церковных свечей. Помимо техники, несколько машин заполнили медикаментами, а также дополнили помощь сварными печами, которые помогут сохранить тепло зимой.

После того, как конвой полностью сформировали, волонтеры заехали за одной из самых важных частей гуманитарного груза — письмами и открытками от детей.

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«Письма, рисунки, все это нужно. В основном, конечно, детские рисунки, потому что ребятам иногда хочется вернуться какую-то красоту, потому что там красоты мало, а детскими глазами мир выглядит более радужным и ярким», — поделился член волонтерской организации по имени Алексей.

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