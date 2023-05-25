Подмосковье 25 мая 2023, 17:31 Предпринимателей в Подмосковье стало на 16% больше в сравнении с доковидным периодом

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Число представителей МСП в Подмосковье выросло почти на 16% по сравнению с доковидным периодом. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

В 2019 году в едином реестре МСП насчитывалось около 5,9 миллиона субъектов, сейчас эти показатели превышают 6,2 миллиона.

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«В конце 2019 года в Московской области было зарегистрировано почти 355 тысяч субъектов МСП. К концу 2022 года число компаний в этом секторе превысило 410 тысяч», — отметила Зиновьева.

По ее словам, регион смог не только удержать сектор малого и среднего предпринимательства, но и улучшить показатели.

«В каких-то случаях это была поддержка выпадающих из-за кризиса элементов — финансовая поддержка для сохранения бизнеса и занятости в секторе, оперативное открытие логистических программ, помощь с выходом на новые рынки», — пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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