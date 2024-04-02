Подмосковье 02 апреля 2024, 12:45 Предпринимателей Подмосковья пригласили на международную торговую выставку в Монголии Unsplash

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Представителей бизнеса Подмосковья приглашают на международную выставку-ярмарку «Кооперация без границ». Мероприятие пройдет в Монголии в мае.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что на центральной площади Сухе-Батора пройдет российская торгово-развлекательная ярмарка, на которой предприниматели смогут презентовать свою продукцию. Также запланированы круглые столы с предпринимателями из Монголии.

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Оставить заявку на участие можно на сайте. Принять участие в выставке предприниматели смогут при поддержке фонда ВЭД. Организация предоставляет и другие услуги. Воспользоваться ими можно бесплатно или на условиях софинансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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