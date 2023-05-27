Подмосковье 27 мая 2023, 11:06 Предпринимателей Истры поздравили с профессиональным праздником

Читать 360tv в

Истринских предпринимателей поздравили с профессиональным праздником. Округ занимает 10 место в Подмосковье по росту малого бизнеса, с начала года в муниципалитете создали 582 новых субъекта МСП.

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось в полтора раза и на сегодня составляет почти 10 тысяч. Благодаря вам в городском округе Истра трудоустроено 22 тысячи человек», — отметила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Реклама

Компания Ильи Барсукова занимается изготовлением средств для спасателей. Качественные инструменты необходимы при опасной работе на высоте.

«Важно спасение людей на объектах особой важности. Это нефтяной промышленный комплекс и „Россети“, которые обеспечивают наших жителей не только городского округа Истра, но и всей страны, регионов, которые помогают обеспечивать работу на высоте безопасной», — поделился бизнесмен.

Юлия Баркалева уже более двадцати лет возглавляет компанию по производству водосточных, фасадных и кровельных систем. Ее предприятие постоянно развивается и участвует в государственном проекте «Производительность труда».

«<…> Это все, что делается для людей. И всегда приятно, когда видишь результат своего труда вокруг, когда видишь как люди оценивают это. Приятно всегда осознавать, что это полезно», — рассказала предприниматель.

На праздничном мероприятии бизнесменам вручили благодарственные письма и цветы. Треть оборота экономики городского округа Истра является доля субъектов малого предпринимательства. Кроме того, представители бизнеса принимают активное участие в помощи участникам СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».