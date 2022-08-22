Предприятию из Наро-Фоминска помогли наладить поставки в Армению

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог решить проблему подмосковного предпринимателя. Благодаря полученной консультации предприятие сможет наладить торговлю с Ереваном без лишних затрат.

Производитель сетевых удлинителей и фильтров из Наро-Фоминска столкнулся с проблемой: для поставки своей продукции в Армению возникла необходимость получить дополнительный международный сертификат формы СТ-1. Ознакомившись с ценами и сроками оказания нужной услуги, предприниматель узнал, что придется потратить внушительную сумму. За дополнительной консультацией он обратился к подмосковному бизнес-омбудсмену.

Вникнув с суть вопроса, Владимир Головнев выяснил, что, согласно приказу торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 28 марта 2022 года (№ 32), до конца декабря сертификаты для российских таможенных товаров выдаются бесплатно. Об этом сразу был проинформирован заявитель.

«Сегодня предпринимателю особенно важно вовремя узнавать обо всех новых антикризисных мерах, проводимых для поддержки бизнеса. На инвестиционном портале Московской области собрана актуальная информация об имеющихся на сегодняшний день возможностях для бизнеса», — заключил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

«Наша задача — по-прежнему предлагать и, самое главное, внедрять инновации, смысл которых заключается в том, чтобы субсидии, гранты, малый бизнес получал легко, самое главное — прозрачно», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.