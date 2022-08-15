Межрегиональный форум по внедрению инвестиционного стандарта прошел в Истре в минувшие выходные. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил использовать полученный опыт на практике и продолжать упрощать процедуры и получение услуг для бизнеса.

«Наша задача — по-прежнему предлагать и, самое главное, внедрять инновации, смысл которых заключается в том, чтобы субсидии, гранты, малый бизнес получал легко, самое главное — прозрачно», — сказал губернатор.

Он напомнил, что Подмосковье стало одним из пилотных регионов России, где приняли инвестиционный стандарт. Воробьев добавил, что цифровизация и прозрачность процессов имеют важное значение, когда речь идет о получении земли или субсидий.

«У нас неплохие результаты, но очень важно дальше сопровождать все те процессы, которые бизнес волнуют: это и фермеры, и перерабатывающая промышленность, и те, кто в сезонное время имеет доступ на рынок, в парки, для торговли, для открытия новых ресторанов или гостиниц», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор также рассказал, что инвестпортал дорабатывают, чтобы сделать его максимально удобным и полезным для новых инвесторов.

Ранее глава региона рассказал об упрощении проверок бизнеса. Теперь владельцы предприятий смогут проводить их самостоятельно по готовым чек-листам.