Подмосковье 19 апреля 2024, 14:09 Предприятие в Химках увеличило выпуск аккумуляторов в 4 раза Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Компания по производству электрических аккумуляторов и батарей в Химках увеличила мощности практически в четыре раза. Предприятие расширило выпуск продукции благодаря региональным мерам поддержки.

Компания появилась три года назад: бизнес начал развиваться в небольшом гараже. Затем производство получило поддержку от муниципальной организации «Малый бизнес Химки» и наладило выпуск автономных источников энергии. Это компактные аккумуляторы, которые используют в зоне специальной военной операции и промышленности.

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«Наше производство подходит для разных устройств: от погрузочной техники до электробусов. При правильном использовании, срок службы аккумуляторов достигает до 10 лет и выдерживает температуру от -50 до +50 градусов», — поделился генеральный директор компании Анатолий Романенко.

Работу цеха проверил муниципальный депутат Артур Каримов.

«Посетил одно из предприятий городского округа, которое активно участвует в помощи бойцам специальной военной операции. На данный момент они сделали уже более одного десятка электрических батарей. Отрадно видеть оборудование, которое делают специалисты полностью из наших российских материалов», — отметил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал востребованные виды поддержки бизнеса.

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