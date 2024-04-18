Важное 18 апреля 2024, 12:03 Полная поддержка от инвестблока. Андрей Воробьев — о льготах для предпринимателей Подмосковья Глава Подмосковья назвал востребованные виды поддержки бизнеса Медиасток.рф

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Масштабная программа поддержки бизнеса работает в Подмосковье. Предприниматели могут получить гранты и субсидии, помощь в строительстве и при выходе на маркетплейсы. О самых востребованных льготах рассказал в интервью на «России 24» губернатор Андрей Воробьев.

На субсидии для предпринимателей регион ежегодно выделяет около миллиарда рублей. При этом большую значимость, по мнению губернатора, имеет сопровождение строительства.

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«Для каждого предприятия куда важнее, когда мы оказываем сопровождение по всей процедуре строительства и по выходу на смежников. Например, ты производишь товар и тебе нужно разместиться на полках, зайти в те или иные сети — все это наш инвестблок сопровождает», — сказал Воробьев.

Он отметил, что такая согласованная и систематизированная работа дает заметные результаты. При этом правительство области не останавливается на достигнутом и продолжает разрабатывать новые меры поддержки.

Здесь прекрасный рынок: столичная агломерация дает свои преимущества, как и развитая инфраструктура. Растущий регион, возможность получить компетентные кадры. Андрей Воробьев

Одними из самых популярных мер поддержки бизнеса в Подмосковье стали программа «Земля за рубль» и помощь при выходе на экспорт.

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