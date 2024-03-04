Подмосковье 04 марта 2024, 12:48 Предприятие по восстановлению двигателей внутреннего сгорания запустят в Лобне Пресс-служба Министерства инвестиций, проышленности и науки МО

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Компания «Механика» запустит производство по восстановлению деталей ДВС в Лобне. Новое предприятие позволит создать в округе около 50 рабочих мест.

Детали будут изготавливать не только для легковых автомобилей, но и для крупногабаритной строительной, специальной и сельскохозяйственной техники. Инвестиции в проект составят более 400 миллионов рублей.

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«Сейчас на площадке завершается ремонт и идет подготовка к монтажу оборудования. Запустить в эксплуатацию первый производственный участок инвестор рассчитывает уже в июне этого года», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

У компании уже есть предприятие в Москве. После запуска нового завода в Лобне все производственные мощности перенесут в Подмосковье.

«Многие металлорежущие станки поддаются модернизации, что позволяет их эффективно использовать в современных условиях. Также у нас есть станки, которые мы разработали и произвели самостоятельно», — отметил генеральный директор компании «Механика» Дмитрий Даньшов.

На подмосковном предприятии запустят восемь производственных участков: заготовительный, шлифовальный и другие. Особое место отведут участку станков с ЧПУ и опытному производству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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