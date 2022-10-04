Предприятие по сжижению газа создаст 30 новых рабочих мест в Кашире | 360°

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Предприятие по сжижению газа создаст 30 новых рабочих мест в Кашире

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Производственный комплекс построят в Новоселках городского округа Кашира. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Комплекс по сжижению газа площадью три тысячи квадратных метров будет иметь производительность 14 280 тонн в год. Инвестором выступает компания «Новатэк-СПГ топливо Кашира». Объем ее вложений в проект, который реализуется при поддержке Центра содействия строительству Подмосковья, составит порядка 2,6 миллиарда рублей. Запуск комплекса принесет региону дополнительные 30 рабочих мест.

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На предприятии будут производить сжиженный природный газ марки Б, используемый в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания. Реализовывать продукцию будут через сеть криогенных заправочных станций «Новатэк-СПГ топливо». Газ планируют также использовать для проектов автономной газификации.

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По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

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