14 марта 2024, 14:58
Предприятие по производству сельхозтехники модернизировали в Клину
Компания «КлинМаш» из Клина модернизировала производство сельхозтехники. Предприятие приобрело новый токарный станой и листогибочный пресс.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, компания закупила токарный ЧПУ-станок с компьютерным управлением и листогибочный пресс. На новую технику потратили 40 миллионов рублей.
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Завод является одним из ведущих производителей сельхозтехники для хранения и подготовки овоще и фруктов. Его продукцию поставляют в крупные агрохолдинги России и небольшие хозяйства.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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