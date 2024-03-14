Подмосковье 14 марта 2024, 14:58 Предприятие по производству сельхозтехники модернизировали в Клину Пресс-служба Мининвеста МО

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Компания «КлинМаш» из Клина модернизировала производство сельхозтехники. Предприятие приобрело новый токарный станой и листогибочный пресс.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, компания закупила токарный ЧПУ-станок с компьютерным управлением и листогибочный пресс. На новую технику потратили 40 миллионов рублей.

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Завод является одним из ведущих производителей сельхозтехники для хранения и подготовки овоще и фруктов. Его продукцию поставляют в крупные агрохолдинги России и небольшие хозяйства.

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