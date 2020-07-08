Предприятие Люберец вышло на чешский рынок. На экспорт уйдет оборудование по очистке воздуха
Вместе с тем компании предоставили полный комплекс услуг по переводу маркетинговых и технических материалов на чешский язык. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.
Мининвест за счет региональных институтов поддержки оказывает предприятиям области содействие в поиске потребителей их товара на зарубежных рынках. В том числе и в части составления маркетинговых или технических материаловНаталья Егорова.
Она отметила, что это позволяет компаниям успешно показывать свою продукцию за рубежом и находить новых контрагентов.
По словам министра, помощь оказали в рамках сотрудничества с фондом поддержки внешнеэкономической деятельности.
В Мининвесте предпринимателям помогают найти зарубежных партнеров. Окажут услуги по подбору кандидатур и проведению переговоров. Бизнесмены получат поддержку в логистических и таможенных вопросах.
Подробности о мерах поддержки предприятий можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья.