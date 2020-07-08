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    08 июля 2020, 14:37

    Предприятие Люберец вышло на чешский рынок. На экспорт уйдет оборудование по очистке воздуха

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Предприятие Люберец сможет экспортировать технику для очистки воздуха в Чехию. Мининвест региона помог заводу «Ятаган» в заключении контракта на 1,8 миллиона рублей.
    Предприятие Люберец вышло на чешский рынок. На экспорт уйдет оборудование по очистке воздуха

    Вместе с тем компании предоставили полный комплекс услуг по переводу маркетинговых и технических материалов на чешский язык. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

    Мининвест за счет региональных институтов поддержки оказывает предприятиям области содействие в поиске потребителей их товара на зарубежных рынках. В том числе и в части составления маркетинговых или технических материалов

    Наталья Егорова.

    Она отметила, что это позволяет компаниям успешно показывать свою продукцию за рубежом и находить новых контрагентов.

    По словам министра, помощь оказали в рамках сотрудничества с фондом поддержки внешнеэкономической деятельности.

    В Мининвесте предпринимателям помогают найти зарубежных партнеров. Окажут услуги по подбору кандидатур и проведению переговоров. Бизнесмены получат поддержку в логистических и таможенных вопросах.

    Подробности о мерах поддержки предприятий можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья.