Предприятие Люберец вышло на чешский рынок. На экспорт уйдет оборудование по очистке воздуха

Предприятие Люберец сможет экспортировать технику для очистки воздуха в Чехию. Мининвест региона помог заводу «Ятаган» в заключении контракта на 1,8 миллиона рублей.

Вместе с тем компании предоставили полный комплекс услуг по переводу маркетинговых и технических материалов на чешский язык. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Мининвест за счет региональных институтов поддержки оказывает предприятиям области содействие в поиске потребителей их товара на зарубежных рынках. В том числе и в части составления маркетинговых или технических материалов Наталья Егорова.

Она отметила, что это позволяет компаниям успешно показывать свою продукцию за рубежом и находить новых контрагентов.

По словам министра, помощь оказали в рамках сотрудничества с фондом поддержки внешнеэкономической деятельности.

В Мининвесте предпринимателям помогают найти зарубежных партнеров. Окажут услуги по подбору кандидатур и проведению переговоров. Бизнесмены получат поддержку в логистических и таможенных вопросах.

Подробности о мерах поддержки предприятий можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья.