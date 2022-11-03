Предприятие из Пушкино в поддержку мобилизованных разработало дизайн этикеток для воды | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 02:19 Предприятие из Пушкино в поддержку мобилизованных разработало дизайн этикеток для воды

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На бутылках воды этикетки с известной буквой Z. Дизайн разработало предприятие из Пушкино в поддержку мобилизованных и военнослужащих. Для этого производство других напитков на заводе специально остановили.

На этикетках известная буква Z. Дизайн разработало предприятие из Пушкино в поддержку мобилизованных и военнослужащих.

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«Такого вида этикетки на коленке не сделаешь. В этом участвовали многие сотрудники. У нас есть дизайнеры, которые создали такие этикетки специально для этого случая», — рассказал директор по развитию ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков» Михаил Куприн.

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В фуре из Пушкино 25 паллетов с водой, в каждом из них 384 двухлитровых бутылки. Машины с продуктами питания, средствами гигиены и лекарствами отправляются туда, где находятся военнослужащие. В октябре было отправлено 87,4 тонны помощи.

«На территории области в 60-ти муниципалитетах работает 122 пункта приема гуманитарной помощи. После того, как гумпомощь собирается в муниципалитетах, она отправляется на региональный распределительный склад, который находится в Балашихе. И уже со склада отправляется помощь мобилизованным, их семьям по потребностям», — рассказала руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и НКО в городском округе Балашиха Елена Жарова.

Всего за октябрь со всей Московской области собрали 180,5 тонн помощи, которые по мере поступления запросов доставляются военнослужащим.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что мобилизованные продолжают получать дополнительную экипировку.