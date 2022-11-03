Предприятие из Красноармейска начало выпуск экокапсулы с бытовой химией | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 18:07 Предприятие из Красноармейска начало выпуск экокапсулы с бытовой химией

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Компания «Пластик Он Лайн» из Красноармейска наладила выпуск капсул с концентратом бытовой химии и чистящих средств. По словам руководства предприятия, технология отвечает требованиям экологии, потому что позволяет минимизировать выброс пластика в окружающую среду.

В Красноармейске придумали способ поддержки экологии. Там выпускают капсулы объемом 50 миллилитров с концентратом гелей, шампуня и различных чистящих средств. Покупателям нужно всего лишь добавить воды — в итоге получится 500 миллилитров готовой продукции.

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«Мы даем человеку приобрести и готовую капсулу, и красивый дизайнерский флакон, который органично может вписаться в дизайн любого помещения», — рассказал директор по производству бытовой химии группы компаний «Пластик Он Лайн» Игорь Трофимов.

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Ежедневно предприятие выпускает до десяти тысяч экокапсул. В компании планируют расширить производство — в ассортименте компании появятся новые гигиенические наборы, которые уже по достоинству оценили на международных выставках. Красноармейская организация представляет Московскую область на стендах Российского экспортного центра (РЭЦ) в Турции и Вьетнаме.

А совсем недавно в «Пластик Он Лайн» разработали наборы бытовой химии для мобилизованных. Средства передадут в администрацию городского округа Пушкино с целью последующего распределения для нужд военных.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) обратился к россиянам с просьбой не пользоваться одноразовой посудой. Так жителей страны призвали отметить День народного единства и сократить выброс пластика в окружающую среду.