РЭО призвал россиян отказаться от одноразового пластика на ноябрьские праздники | 360°

Экология 03 ноября 2022, 17:37 РЭО призвал россиян отказаться от одноразового пластика на ноябрьские праздники

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Российский экологический оператор призвал россиян отметить День народного единства без одноразовой посуды. Правительство уже готовит изменения в законодательство для постепенного отказа от неперерабатываемых предметов.

«Впереди длинные выходные, кто-то занимается домашними делами, кто-то работает, а есть те, кто пользуется моментом и отправляется в путешествие по России. В популярных среди туристов регионах на региональных операторов по обращению с отходами ложится дополнительная нагрузка. К тому же многие предпочитают использовать одноразовую посуду, берут с собой кучу пластика, который бросают на месте, делают это даже на особо охраняемых территориях. Лучше заменить это все многоразовой посудой, а также сортировать отходы и затем выбрасывать их в баки для вторсырья. Если речь про одноразовые столовые приборы, то лучше использовать те, что делаются из бумаги, дерева или материалов растительного происхождения. Всем хороших выходных, и с Днем народного единства», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Россия уже начала готовиться к отказу от неперерабатываемого пластика и трудноизвлекаемых видов отходов, напомнили в РЭО. Речь об одноразовых трубочках, ватных палочках, одноразовых столовых приборах из пластика. Всего в перечень неэкологичных предметов вошли28 наименований товаров. Их основная проблема заключается в сложности извлечения из общей массы отходов для дальнейшей переработки.

В июле РЭО поддержал идею депутатов Госдумы о необходимости ограничения оборота отдельных видов упаковки в центральной экологической зоне природной Байкальской территории и на других особо охраняемых природных территориях. Подобный опыт имеется во множестве зарубежных стран. В качестве таких мер может быть запрет на выдачу пластиковых пакетов в магазинах, ограничение на использование одноразовой посуды в кафе и ресторанах, требования в отношении сервисной упаковки — например, замена подложек для продуктов из вспененного полистирола на картонную.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО также, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой — стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.