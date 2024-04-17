17 апреля 2024, 19:29
Предприятие из Балашихи построит склад в Казахстане
Компания из Балашихи построит складское помещение в Казахстане. Здание займет площадь в 10 тысяч квадратных метров и сможет выдерживать землетрясения.
Проект разрабатывает компания «Бережливый склад». Объект планируют сдать в 2025 году. При строительстве используют передовые технологии и решения. На складе установят автоматические системы управления, «умное» освещение» и климатические системы для лучших условий хранения.
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«С таким необычным заказом к нам обратились клиенты из Казахстана в прошлом году, когда мы работали над другим крупным проектом. Главным условием заказчика была именно высокая сейсмоустойчивость конструкции — то есть она должна быть очень крепкой и надежной. Проектом мы займемся совсем скоро, все элементы склада будут создаваться у нас, в Балашихе», — сообщил генеральный директор компании «Бережливый склад» Леонид Пояндаев.
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