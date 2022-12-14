Подмосковье 14 декабря 2022, 16:47 Предновогоднюю афишу для обладателей «Пушкинских карт» составили в Подмосковье Unsplash

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Театры, музеи и дома культуры Подмосковья представили праздничную программу для обладателей «Пушкинской карты». В Министерстве культуры и туризма рассказали, какие мероприятия будут доступны по программе.

Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по количеству учреждений культуры, участвующих в проекте «Пушкинская карта». Это 322 площадки для проведения экскурсий, спектаклей, шоу и праздничных представлений.

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В афишу декабрьских мероприятий для обладателей пластика входит, например, выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Это уникальная экспозиция, собранная из разных городов России, которая впервые экспонируется в России в таком составе. Игра-расследование «Писатель состоит из…» состоится в музее-заповеднике «Мелихово» (округ Чехов), а в Серпухове проведут экскурсию по выставке неподражаемого мастера пикториальной фотографии Николая Андреева. Музыкальный спектакль «Сказки на ночь от Кая и Герды» доступен по «Пушкинской карте» в Московской областной филармонии, как и балет «Новогодний дивертисмент». Полную афишу на декабрь можно посмотреть на туристическом портале Подмосковья.

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С начала года в Московской области выдано свыше 260 тысяч «Пушкинских карт». Пластик могут получить жители в возрасте от 14 до 22 лет. Лимит в 5 000 рублей доступен для приобретения билетов в кино, на экскурсии, спектакли и другие культурные мероприятия.

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