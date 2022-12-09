Подмосковье 09 декабря 2022, 09:12 Выставка фламандской живописи открылась в музее «Новый Иерусалим» в Истре

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Выставка работ фламандских мастеров XVII века открылась в музее «Новый Иерусалим». Сейчас в Истре можно увидеть полотна, которые впервые выставляются в России.

Выставка разделена на три зала по разным периодам, отражающим историю формирования нового художественного рынка во Фландрии на протяжении века. Она не только знакомит посетителей с картинами, но и рассказывает об отношениях между художниками и учениками.

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«Самым ожидаемым и долгожданным образом, который все хотят увидеть, стало полотно Питера Пауля Рубенса и его мастерской. Оно никогда до этого не выставлялось в России, и сегодня оно доступно для широкой публики», — рассказала директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

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По замыслу авторов проекта, важной частью выставки, помимо показа произведений известнейших мастеров — Рубенса, Ван Дейка и Йорданса, также является показ работ художников, картины которых в наши дни большая редкость. Например, работа художницы Йоанны Вергаувен. Известны только два полотна ее авторства. Одно из них в Бельгийском частном собрании, а второе сейчас находится в Истре.

Проект объединил картины из частных собраний коллекционеров и из девяти музеев Екатеринбурга, Нижнего-Новгорода, Воронежа, Тулы, Ярославля и Московской области.

«Не всегда удастся съездить в Екатеринбург или Поволжье, увидеть [эти картины] в наших замечательных музеях Подмосковья. <…> Здесь как раз идея коллег была собрать всю Фландрию в одном месте — в „Новом Иерусалиме“. Ну и, конечно, под знаком гения Рубенса», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

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