Майские праздники в Подмосковье прошли без крупных сбоев электричества

В Минэнергетики Подмосковья рассказали, что майские праздники на территории региона прошли без крупных сбоев электричества. Об этом свидетельствуют сведения ситуационно-аналитического центра.

В ведомстве уточнили, что энергетики Подмосковья следили за поступавшими к ним данными и не допустили отключений. Это отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Отключений потребителей и повреждения оборудования на праздниках допущено не было Александр Самарин.

Он объяснил, что данные ситуационно-аналитического центра подготовлены на основании оперативной отчетности.

«В майские праздники многие жители Москвы и Подмосковья выезжают на дачи, поэтому очень важно обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей», — добавил Самарин.

По его словам, службы ведут круглосуточный мониторинг и в случае нештатной ситуации готовы выехать для оперативного устранения нарушений.