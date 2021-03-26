Энергетики не будут отключать электричество при ремонте в Подмосковье

Подмосковные энергетики смогут проводить ремонт на сетях без отключения электричества в домах жителей. Для этого разработали новый подход. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Энергетики внедряют новый вид работ на воздушных линиях без снятия напряжения. Такой подход позволяет проводить большое количество плановых и неотложных ремонтных работ без отключения потребителей.

Нововведения повысят надежность и качество электроснабжения. Также такой подход существенно сокращает среднее время подготовки рабочего места персонала.

«Энергетики находятся в постоянном поиске новых технологий, которые могут повысить комфорт жителей региона. Проведение ремонтных работ без отключения электроэнергии особенно актуально для граждан, находящихся на самоизоляции, а также для тех, кто работает или учится удаленно», — заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Первыми новый метод в Московской области внедрили сотрудники филиала «Восточные электрические сети». Они провели работы без обесточивания в населенном пункте Данилово городского округа Павловский Посад.

Работы без снятия напряжения также успешно провели в Северном филиале компании и в Новой Москве.

В течение ближайшего месяца аналогичные работы проведут на территории южного Подмосковья.

«В рамках „Года клиента“ количество плановых отключений будет минимизировано. Именно для этого внедряются новые формы работы, применяются современные технологии, в том числе работы без снятия напряжения», — уточнил Дмитрий Гвоздев, первый заместитель генерального директора — главный инженер компании «Россети Московский регион».