26 января 2024, 10:24
Праздник в честь освобождения Ленинграда от блокады пройдет в Краснознаменске
Посвященное 80-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады мероприятие «Память сильнее времени» пройдет в Краснознаменске 26 января.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, праздник пройдет на площади Ленина, дом 1, и начнется в 13:00.
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Подробности можно узнать по телефону +7 (495) 590-23-45.
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Краснознаменск
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