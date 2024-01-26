Подмосковье 26 января 2024, 10:24 Праздник в честь освобождения Ленинграда от блокады пройдет в Краснознаменске Министерство культуры и туризма Московской области

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Посвященное 80-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады мероприятие «Память сильнее времени» пройдет в Краснознаменске 26 января.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, праздник пройдет на площади Ленина, дом 1, и начнется в 13:00.

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Подробности можно узнать по телефону +7 (495) 590-23-45.

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