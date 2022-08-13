Праздник спорта отметили в парке «Ивановские пруды»

В парке «Ивановские пруды» в Красногорске в честь Дня физкультурника прошел парад видов спорта, показательные выступления и мастер-классы. Событие организовал детский сад № 2 при поддержке администрации Красногорска.

В честь Дня физкультурника флагами и символикой по аллеям парка «Ивановские пруды» прошли представители самых разных спортивных кружков, секций и объединений.

«Наши ребята занимаются спортом каждый день, ежедневные зарядки, спортивные упражнения и закаливания в детском саду проходят. Поэтому присоединяйтесь все к нам, и всех с Днем физкультурника», — рассказала педагог-психолог детского сада № 2 Елена Нагорная.

Инициативу самого спортивного детсада округа подхватили его давние друзья. Мастер-классы провели представители спортивно-патриотического клуба «Ярополк» и секция художественной гимнастики «Валери», гольф-клуб и секция единоборств «КИМЭ». Они присоединились к параду и подготовили показательные выступления. Праздник с детсадовцами охотно разделили и гости.

«В нашем сегодняшнем фестивале принимали участие дети, которые приехали из Донецкой и Луганской Народных Республик. У нас было около 200 спортсменов разных возрастов и также участвовало порядка 200 гостей и посетителей парков Красногорска, в частности „Ивановских прудов“» — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск Дмитрий Герман.

В конце праздника участников ждала церемония награждения. Дошкольники, как настоящие чемпионы, получили медали из рук педагогов и лап символа этого Дня физкультурника — спортивного медведя.

Сегодня в Красногорске завершился детско-юношеский хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина. Перед этим на «Арене имени Петрова» прошел матч «Легенды хоккея» — в составе звездной команды сыграли Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Илья Ковальчук и другие. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал на турнир, пообщался с детьми и их родителями и даже сам вышел на лед.