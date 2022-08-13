«Только вперед». Губернатор Воробьев вышел на лед вместе с легендами хоккея в Красногорске

Детско-юношеский хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина завершился в подмосковном Красногорске сегодня, 13 августа. Перед этим на «Арене имени Петрова» прошел матч «Легенды хоккея» — в составе звездной команды сыграли Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Илья Ковальчук и другие. Губернатор Андрей Воробьев приехал на турнир, пообщался с детьми и их родителями и даже сам вышел на лед.

Источник фото: телеканал «360»

В спорткомплексе «Красногорск Арена имени Петрова» собрались не только участники соревнований (в возрасте до 12 лет включительно), но и юные болельщики вместе с семьями. Всех их поприветствовал глава региона Андрей Воробьев.

«Мы очень рады, что сегодня на льду — молодые ребята, которые будут радовать нас своими победами. Я понимаю, как родители переживают за тех, кто выходит каждый день на лед, на кого возлагаются самые большие надежды. Хочу пожелать ребята вам самых больших побед, только вперед. И, конечно, особые слова благодарности детским тренерам», — произнес Андрей Воробьев.

Он отдельно обратился с благодарностью к родителей юных хоккеистов за то, что воспитали их, и отметил, что «все самое ценное в жизни нам дают наши родители, наши мамы».

Трехкратный чемпион мира Александр Овечкин — тоже вместе со своей матерью, Татьяной Овечкиной, — показали губернатору выставку личных вещей прославленного спортсмена. Затем Андрей Воробьев вместе с Овечкиным пообщался с юными хоккеистами и их семьями. Те охотно рассказали губернатору, как и в каких условиях тренируются дети.

Родители маленьких спортсменов поблагодарили Овечкина за вклад в детский спорт и заметили, что им «гордится вся Россия».

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый раз, когда приезжает Александр, он снимается с детьми, проводит благотворительные мероприятия», — подтвердил Андрей Воробьев.

Пользуясь случаем, матери поблагодарили и главу региона — за новый современный корпус начальной школы в Красногорске. Андрей Воробьев заметил, что Красногорск растет и развивается, строятся новые образовательные учреждения.

Прежде чем начались соревнования, на арене выступили приглашенные гости — прославленные фигуристы академии Навки и олимпийская чемпионка Камила Валиева. Перед ее выходом на лед Андрей Воробьев сердечно поприветствовал фигуристку, подарил ей цветы и назвал «нашей гордостью».

Источник фото: телеканал «360»

Триумфальный выход Андрея Воробьева на лед состоялся во время игры «Легенд хоккея» и сборной команды участников турнира. Губернатор играл в составе звездной команды. Перед началом матча Воробьев и Овечкин сделали символическое вбрасывание.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«С легендами играть легко, с ребятами 2012 года — сложнее: они очень подвижны, сыгранны между собой, и нагрузка весьма заметна. Сейчас в раздевалке Ковальчук говорит: загоняли меня пацаны. Это здорово», — с улыбкой рассказал губернатор Подмосковья журналистам.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Он отметил, что огромное количество детей и подростков с нетерпением ждали легенд хоккея.

«Это ребята, которые прославили нашу страну на Олимпийских играх и чемпионатах мира, ребята с характером, которые с удовольствием делают добрые дела. У нас большая программа в муниципалитетах, когда выступают ветераны футбола или волейбола, и ребята имеют возможность общаться. Это важно в жизни, когда ты имеешь ориентир, можешь брать с кого-то пример, получать ответы на интересующие тебя вопросы», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Автор фото: Антон Чернов

Глава Подмосковья поблагодарил журналистов, которые традиционно сопровождают мероприятие, и выразил надежду на то, что благодаря им больше людей увидят, что «здоровый образ жизни, спорт, физкультура, активная позиция в жизни — это очень важно».

Источник фото: телеканал «360»

«Ну а финалистам пожелать упорного матча. Победит сильнейший», — резюмировал губернатор.

Александр Овечкин, сыграв с участниками турнира, пообщался с журналистами, в том числе с юным корреспондентом Василисой из Москвы. Она спросила знаменитого спортсмена, «как быть таким крутым».

«Слушаться родителей, полностью отдаваться любимому делу, идти только вперед и хорошо учиться», — с улыбкой ответил хоккеист.

Источник фото: телеканал «360»

Василиса также поинтересовалась, берут ли девочек в хоккей. Овечкин ответил, что берут — и что девочки идут в спортивные школы с большим удовольствием и хорошо играют, а «мальчики их оберегают».

«Взрослым» журналистам Овечкин рассказал, что сегодняшний турнир — уже четвертый.

«Дети получают удовольствие и опыт, выступая на люду с настоящими легендами. Оказаться на льду вместе с ними — большая удача, надеюсь, это поможет детям в будущем. Помню по себе — когда выходил на лед с чемпионами, я получал удовольствие и что-то для себя подчеркивал. Надеюсь, и для них это будет шажком вперед и они запомнят это на всю жизнь», — произнес хоккеист.

Источник фото: телеканал «360»

Хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил, что в Красногорске сегодня праздник, о котором ребята еще будут рассказывать своим детям.

«Спорт объединяет, это возможность побыть вместе, а сегодня — увидеть несколько поколений величайших хоккеистов. Здесь наша благодарность Саше за то, что он в отпуске уделяет столько времени общению с детьми, выезжает на всякие мероприятия, передает свое мастерство детям, что очень важно для будущих поколений. Надеюсь, он еще долго будет продолжать этот турнир», — отметил Фетисов и пожелал Овечкину дальнейших свершений.

Он заметил, что в Подмосковье «очень много делают» для спортивной сферы, недавно по инициативе губернатора запущен проект «Выходи во двор»., в рамках которого звезды российского спорта проводят турниры с местными жителями. Скоро запустят еще один проект, в котором дети будут сажать деревья вместе с чемпионами. В проекте тоже поучаствует Овечкин.

Источник фото: телеканал «360»

В групповом этапе состязаний сражались 12 команд — ребята из России и Белоруссии. Всего на турнире прошло 36 матчей. По итогам отборочных раундов в финал вышли столичные команды «ЦСКА» и «Спартак», а в матче за третье место сыграли челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

Игра была напряженной, с трибуны за детей болели семьи. В итоге победу одержала ЦСКА.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Лучшие игроки и призеры Кубка получили награды, памятные подарки и игровую форму из рук легендарного российского хоккеиста Александра Овечкина.

А болельщики смогли принять участие в лотерее с ценными призами, конкурсах и викторинах, посвященных карьере Овечкина. Но для многих самым ценным подарком стал автограф кумира.

Восьмилетний Сева из Красногорска рассказал «360», что пришел поболеть за свою команду и получить заветный автограф. Ребята из его команды приготовили для этих же целей кто майку, в которой играет, кто — билеты на турнир. Юные спортсмены признались: они верят, что «если будут плохо играть, этот автограф будет нам напоминать, как лучше».

Источник фото: телеканал «360»

Семья Корябкиных пришла в полном составе — родители и двое сыновей. Вся семья связана с хоккеем, даже Матвей, которому поставили диагноз «ДЦП», четвертый год занимается в команде по следж-хоккею для детей с особенностями развития.

Источник фото: телеканал «360»

«Это мужской спорт, мне нравится бороться», — поделился Матвей.

Источник фото: телеканал «360»

По мнению его матери, любой спорт небезопасен, но «каждый мужчина должен иметь спортивное хобби».

Александр Овечкин — кумир Матвея. А старший сын, Артем, признался, что планирует получить автограф не только у Овечкина, но и «у всех, у кого получится».

По его словам Андрея Воробьева, у хоккеистов и болельщиков и их близких получился «прекрасный праздник».

Автор фото: Антон Чернов

«Большое счастье, когда дворец наполнен детскими эмоциями, и, как правило, ребят, которые занимаются хоккеем, всегда сопровождает мама. Мама — главный мотиватор, она порой больше разбирается в хоккее, чем тренер: переживает за своих детей. Неслучайно здесь сегодня очень много родителей ребят, которые посвятили себя спорту, хоккею, командной игре. Как известно, в жизни очень многого можно добиться, если уметь играть в команде. Хотел бы поблагодарить Сашу Овечкина: несмотря на разные ситуации, даже в самые сложные и напряженные сезоны мы созваниваемся, и Кубок Овечкина для него святое. Конечно, его вдохновляет мама, которая всегда его сопровождает, готовит сценарии», — рассказал журналистам губернатор Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Детско-юношеский хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина зародился в Московской области в 2018 году. Тогда в нем приняли участие только региональные команды. Сейчас соревнования приобрели федеральный масштаб, к ним также присоединяются команды из других стран. Для многих детских хоккейных клубов это шанс заявить о себе, а для каждого юного хоккеиста — возможность встретиться с легендарным Александром Овечкиным.

Ранее прославленные российские спортсмены провели зимнюю серию игр в рамках проекта «Выходи вот двор». «Легенды хоккея» сразились с дворовыми командами из Балашихи, Видного, Красногорска, Королева, Чехова, Можайска, Одинцова, Черноголовки, Домодедова и Воскресенска. В общей сложности игры посетили более 25 тысяч зрителей.