Подмосковье 08 августа 2023, 13:50 Праздник со спортивными соревнованиями прошел в новом парке в день 570-летия Бронниц Телеканал «360»

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Бронницы отпраздновали юбилей — 570 лет. Главной площадкой Дня города стал новый парк «Бронницкий луг», где прошли соревнования по разным видам спорта.

На празднике работала ярмарка, аттракционы, мастер-классы и аквагрим для детей. Жители города могли принять участие в турнирах по волейболу и шахматам. На стадионе «Центральный» на поле вышли футбольные команды ветеранов городского округа Бронницы и сборной России.

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Одним из самых зрелищных мероприятий праздника стали гребные соревнования на озере Бельское. Заезды на лодках в виде дракона уже стали традицией Дня города.

Участие в состязаниях приняли восемь команд. В каждом экипаже был барабанщик, который задавал гребцам ритм, и рулевой, который вел лодку. Победили команды администрации округа и ветеранов спорта.

Глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков подвел итоги работы и поздравил жителей с праздником.

«Все позитивные изменения — это совместный результат большой общей совместной работы. Мы создаем новые рабочие места и открываем значимые общественные объекты. Только за последние несколько лет мы многое смогли сделать. Благоустроен современный парк отдыха — „Бронницкий луг“. Построен новый автовокзал, капитально отремонтирована городская больница, детский сад „Конфетти“, культурно-досуговый центр, лицей. Сегодня завершили реконструкцию главной городской площади», — рассказал глава.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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