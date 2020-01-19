Праздник Крещения отметили в Звездном городке

В Звездном городке отпраздновали Крещение. В Храме Преображения Господня провели торжественное богослужение, а в крещенских купаниях вместе с местными жителями приняли участие космонавты.

В ночь на Крещение в Храме Преображения Господня в Звездном городке прошло торжественное богослужение. После службы состоялся крестный ход. Чин великого освящения воды в местном озере совершил настоятель храма отец Иов, который стал духовным отцом для многих космонавтов. После освящения провели традиционный ритуал купания. Ежегодно окунуться в ледяную воду иордани приходят до пятисот человек.

«Мы стараемся всей семьей — с супругой и детьми — посетить церковь, отстоять службу. Самое главное — это очищение души. Весь негатив, который накапливается за время работы, жизни, здесь можно сбросить, почувствовать облегчение», — сказал российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.

Источник фото: телеканал «360»

В крещенских купаниях приняли участие жители городка, космонавты и члены их семей. Из-за отсутствия морозов на озере специально были выстроены деревянные мостки, подготовлена и оборудована крещенская купель.

«Конечно, льда в этом году нет. В Звездном городке живут космонавты. Поэтому и окунаются здесь. Многие из них верующие. И для них надо создать все необходимые условия», — отметил глава г. о. Звездный городок Евгений Баришевский.

На берегу дежурили медики и спасатели — это обязательное условие при организации крещенских купаний. Для удобства жителей были установлены палатки с обогревом для переодевания. После совершения омовения любой желающий мог насладиться чаепитием на свежем воздухе.