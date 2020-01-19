Без льда и вопреки погоде. Как Подмосковье отметило Крещение

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметили Крещение Господне. По традиции праздничные службы прошли во всех муниципалитетах Подмосковья. А вечером сотни людей совершили крещенские купания — троекратное погружение в воду.

Зима в этом году выдалась настолько теплой, что пейзажи у Ново-Иерусалимского монастыря в Истре скорее говорят о весне, чем о поре традиционных крещенских морозов. В этот раз один из главных православных праздников прошел в непривычной обстановке: не было прорубей, а спуск к купелям оборудовали специально у берега.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году для купания в московском регионе подготовили более двухсот площадок. Везде усилили не только меры безопасности, но и постарались создать максимально комфортные условия: у спуска в воду дежурили водолазы и сотрудники МЧС, а неподалеку — бригады скорой помощи. Также все желающие могли подкрепиться на полевых кухнях, воспользоваться банями на колесах, пунктами обогрева и удобными раздевалками.

Впрочем, кому-то с погодой все же повезло. В Солнечногорском городском округе кое-где можно было увидеть и глубокий снег, и даже ледяные скульптуры. Несмотря на начавшуюся вечером метель, в очереди к купелям были не только взрослые, но и дети.

Окунулся в прорубь и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Видео с поздравлением появилось на его странице в социальной сети.

«Хочу пожелать добра, здоровья и крепости духа! С Крещением всех!», — обратился глава региона.

Окунуться в купели решили не только жители Подмосковья, но и те, кто несет здесь службу. В Новом Городке, где расположена воинская часть ВДВ, эту традицию чтут уже много лет.

«Для десантников это особенно значимо, потому что это все-таки войска оперативного назначения, участвующие везде и всюду. Мужество и героизм десантников воспитываются в том числе и в такие моменты, когда необходимо совершить маленький подвиг для себя», — сказал протоирей Александр Шкуренко.

По информации подмосковного управления МЧС, в регионе более 158 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях к 06:00. Традицию поддержали в Красногорске.

Купания под присмотром спасателей проходили и в Химках.

Несмотря на отсутствие необходимого антуража — мороза и снега, многие жители Рузы отправились в иордани.

В Балашихе к купальням собрались целые очереди.

Крещение — один из главнейших и важнейших в православии праздников. По традиции в ночь с 18 на 19 января верующие окунаются в ледяную воду. Праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан.