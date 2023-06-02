Подмосковье 02 июня 2023, 16:19 Праздник ко Дню защиты детей провели для семей участников СВО в Богородском округе

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День защиты детей отпраздновали в Богородском округе. Для семей участников СВО провели развлекательную программу, а также экскурсию по Богоявленскому собору и музейной экспозиции, посвященной патриарху Пимену.

С Днем защиты детей семьи участников СВО поздравили заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов и советник министра социального развития Московской области Елена Лебедева.

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«Мы гордимся нашими бойцами, но мы гордимся и вами. Именно вы <…> поддерживаете бойцов. За нашими смелыми солдатами стоят смелые женщины и смелые дети», — сказала она.

После экскурсий гостей ждал молебен «Призывание помощи Духа Святого на воинов». Его совершил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

Затем творческие коллективы показали праздничный концерт. А после него детям раздали сладкие подарки и пригласили на чаепитие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о бесплатных путевках в летние лагеря для детей бойцов СВО.

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