02 июня 2023, 16:19
Праздник ко Дню защиты детей провели для семей участников СВО в Богородском округе
День защиты детей отпраздновали в Богородском округе. Для семей участников СВО провели развлекательную программу, а также экскурсию по Богоявленскому собору и музейной экспозиции, посвященной патриарху Пимену.
С Днем защиты детей семьи участников СВО поздравили заместитель главы Богородского городского округа Сергей Пастухов и советник министра социального развития Московской области Елена Лебедева.
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«Мы гордимся нашими бойцами, но мы гордимся и вами. Именно вы <…> поддерживаете бойцов. За нашими смелыми солдатами стоят смелые женщины и смелые дети», — сказала она.
После экскурсий гостей ждал молебен «Призывание помощи Духа Святого на воинов». Его совершил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.
Затем творческие коллективы показали праздничный концерт. А после него детям раздали сладкие подарки и пригласили на чаепитие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о бесплатных путевках в летние лагеря для детей бойцов СВО.
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