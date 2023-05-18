Подмосковье 18 мая 2023, 16:32 Праздник ко Дню славянской письменности и культуры пройдет в Химках 21 мая

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День славянской письменности и культуры отпразднуют в Химках 21 мая. На территории Храма Богоявления Господня в микрорайоне Новогорск-Планерная проведут концерт и мастер-классы для детей и взрослых.

На мероприятии выступят мужской хор Донского монастыря, хор Свято-Даниловского монастыря и большой детский сводный хор из Химок. Гости праздника смогут попробовать блюда полевой кухни и поучаствовать в мастер-классах.

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Празднование состоится 21 мая в 12:00 на территории Храма Богоявления Господня по адресу: микрорайон Новогорск-Планерная, улица Лавочкина, строение №6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта "Лето в Подмосковье" во всех округах пройдут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.

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