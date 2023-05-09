Подмосковье 09 мая 2023, 12:25 Праздничный митинг ко Дню Победы прошел в Воскресенске

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Торжественный митинг по случаю Дня Победы состоялся у Вечного огня в Воскресенске. Мероприятие посетили представители администрации муниципалитета, члены молодежных и общественных организаций, депутаты и местные жители.

«Враг был разбит благодаря тем, кто бился на фронтах, ковал победу в тылу, даже дети стояли за станками. Мы — народ-победитель, мы вместе. Победа будет за нами!» — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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Участники митинга отдали дань уважения ныне живущим ветеранам. С каждым годом свидетелей Великой Отечественной войны становится все меньше.

«Я хочу поблагодарить всех наших ныне живущих ветеранов, пожелать им крепкого-крепкого здоровья. Тем, кого уже нет с нами, вечная память», — сказала депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

Житель Воскресенска Валентин Васильевич Морозов в этом году отмечает 97-летие. Будучи юным солдатом, в составе 1-го Прибалтийского флота молодой человек участвовал в освобождении Белоруссии, Латвии и Литвы и был награжден медалью «За отвагу».

«Этому поколению — быть министрами, премьерами, депутатами всех уровней. Выбрать свою профессию и любить ее до конца своей жизни», — поделился ветеран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

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