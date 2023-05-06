Подмосковье 06 мая 2023, 15:59 Праздничный концерт и показательные выступления военнослужащих прошли ко Дню Победы во Власихе Лилия Закирова

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В преддверии Дня Победы во Власихе прошли показательные выступления военнослужащих и концерт. Гостей приветствовал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«День Победы всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны праздником общенациональной гордости и вечно немеркнущей памяти, которая навсегда останется героической вершиной нашей истории. За свободу родной земли насмерть сражался весь наш многонациональный народ», — подчеркнул Каракаев.

Сейчас в ракетных дивизиях продолжается программа перевооружения мобильных и стационарных группировок. Их заменят на современные ракетные комплексы «Ярс-С». Также идет наращивание боевой группировки ракетного комплекса «Авангард».

Перед зрителями выступили ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда». Также военнослужащие частей Власихи показали строевые приемы в движении с оружием. Рота противодиверсионной борьбы продемонстрировала приемы рукопашного боя.

Для местных жителей организовали историческую экспозицию трофейной ретро-техники. Они увидели мотоцикл БМВ Р-71с и БМВ Р-75 с коляской и пулеметом MG-34, автомобили «Шевроле Мастер де Люкс» и «Опель „Блиц“», бронеавтомобиль БА-64 и легендарный ГАЗ-АА (полуторка) и другие.

«Это главный праздник для нашей семьи, нашего народа. Сегодня мы пришли на главную площадь города, что вместе со всеми жителями Власихи», — рассказала семья Романовых.

Праздник завершили песней «День Победы» в исполнении сводного хора всех участников мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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