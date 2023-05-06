Подмосковье 06 мая 2023, 21:19 Праздничный концерт для ветеранов педагогического труда организовали в Жуковском

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В преддверии Дня Победы для ветеранов педагогического труда устроили концерт в Жуковском. Среди них Юлия Соколова, педагогический стаж которой составляет более 40 лет.

Юлия Ивановна учитель русского языка и литературы. Свой первый урок помнит, как будто был вчера.

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«Первый раз — в 10-й класс! И я весь урок читала Есенина, потому что была есенинская тема», — вспомнила Соколова.

Ольга Сырчина 30 лет преподавала историю и обществознание в лицее № 14. Каждый рабочий день для молодого педагога был праздником. Впервые она стала классным руководителем у 10-го аэрокосмического класса. Он состоял из 17 мальчиков, однако учитель справилась с ними. Она поддерживает отношения со своими выпускниками до сих пор.

«Каждый день в голове тема, входишь в класс, если нет эмоций, если не сможешь объяснить, результата не будет», — заявила Сырячина.

В завершении мероприятия волонтеры вручили ветеранам сладкие подарки и открытки, сделанные воспитанниками центра детского творчества.

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