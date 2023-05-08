Подмосковье 08 мая 2023, 08:00 Праздничные салюты в День Победы пройдут в городах воинской славы Подмосковья

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В День Победы в четырех городах воинской славы Московской области проведут праздничные салюты. Фейерверки запустят в Волоколамске, Наро-Фоминске, Дмитрове и Можайске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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