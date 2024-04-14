Подмосковье 14 апреля 2024, 00:15 Праздничные мероприятия в День космонавтики прошли в Звездном городке Телеканал «360»

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В Звездном городке провели праздничный митинг в честь Дня космонавтики. В школе открыли «Парты Героев» и возложили цветы к памятнику первому космонавту.

В честь Дня космонавтики команда «Молодой Гвардии» Подмосковья подарила Звездному городку мурал с изображением Владимира Комарова. Местом выбрали школу, названную его именем. Также, в ней открыли парты Юрия Гагарина, Бориса Валынова и Владимира Комарова.

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Мероприятие завершил праздничный митинг. В нем приняли участие космонавты, сотрудники центра подготовки, представители администрации и местные жители. Участники торжественно возложили цветы к памятнику первому космонавту.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.

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