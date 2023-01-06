Подмосковье 06 января 2023, 23:54 Праздничная программа «Рождественский сочельник» прошла в парке Мира в Мытищах

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Несмотря на морозы, в Мытищах не стали отменять праздник «Рождественский сочельник», который прошел в парке Мира. Для гостей прошли выступили артисты, ансамбль «Фолк-Фреш», провели мастер-классы.

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Для детей и взрослых прошел иммерсивный спектакль «Чудеса под Рождество» — постановку показали на площадке амфитеатра на открытом воздухе. А после коллектив «Фолк-Фреш» исполнил популярные песни из кинофильмов.

«Наши мероприятия проходят регулярно и предназначены для жителей всех возрастов. Конечно, делаем скидку на погоду — в морозы всегда готовим запас горячего чая. Также у нас есть теплые и уютные места для того, чтобы согреться и пообщаться. На Рождество мы тоже планируем проводить мероприятия на свежем воздухе, но с оглядкой на сегодняшний день уже внесли изменения в расписание», — рассказала сотрудник дирекции развития парков Елена Чегода.

Также для жителей провели мастер-класс по росписи пряников, который организовала художественная студия «Пряникъ у топора».

Все гости мероприятия могли согреться в специальных местах и выпить горячего чая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с наступающим Рождеством.

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