Правительство направит 1 млрд рублей на создание учебного кластера в Физтех-лицее Долгопрудного

Работы по созданию современного физико-математического кластера на базе Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном профинансируют из федерального бюджета. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на встрече с учениками выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава правительства России пояснил, что новый кластер станет работать по модели образовательного центра «Сириус» в Сочи.

«Мы с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и директором лицея Мариной Машковой обсуждали все перспективы этого развития. На эти цели из федерального бюджета направят серьезные деньги — в течение трех лет более одного миллиарда рублей», — заявил Мишустин.

Физико-математический кластер на базе Физтех-лицея предусматривает создание масштабного технопарка с кампусом и учебным корпусом для начальной школы. Учиться там смогут талантливые дети со всей России. Завершение работ планируется к осени 2023 года.