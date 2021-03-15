Правила выплат семьям с детьми изменятся в Подмосковье. Вот как они будут работать

Выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет, введенные в рамках нацпроекта «Демография», начнут назначать по новым правилам в соответствии с изменением в указе президента России. Теперь размер получаемой суммы будет зависеть от обеспеченности семьи. Об этом на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она напомнила, что в марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах пособий малообеспеченным семьям с детьми. Сумма составляла 50% от прожиточного минимума на ребенка. В Московской области это 6344 рубля.

«В марте этого года в этот указ внесли изменения о размере выплат. Теперь они составят 50, 75 и 100% от прожиточного минимума на ребенка и будут зависеть от того, вышла ли семья из-за черты бедности», — рассказала министр.

Ирина Фаевская пояснила, что если при выплате пособия в 50% прожиточного минимума на ребенка средний доход на члена семьи остается низким, то размер выплаты увеличат до 75%. Если и повышение не решит проблему с доходами, то пособие выплатят в полном объеме.

При этом власти оценят состояние получателей пособия. В выплате могут отказать, если семья удовлетворяет одному из условий.

Так, в выплате откажут тем, кто владеет двумя и более жилыми помещениями, где на общую площадь на каждого члена приходится по 24 квадратных метра. Или если семье принадлежат два и более жилых дома, где общая площадь превышает 40 квадратных метров на человека.

Также на выплату не смогут рассчитывать те, у кого в распоряжении есть два два или более садовых домика, два и более нежилых помещения, два или больше гаражей или машино-мест, два и более автотранспортных средств.

Кроме того, в выплате откажут владельцам земельных участков площадью более 0,25 гектара, обладателям автомобилей, выпущенных не позднее пяти лет и мощностью не менее 250 лошадиных сил. То же касается и владельцев двух и более лодок, с выпуска которых не прошло еще пяти лет.

Также при назначении пособий учтут проценты по депозитным вкладам, которые не должны превышать прожиточного минимума в Подмосковье. Откажут в выплатах, если семья без уважительных причин не получала никакого дохода в течение года.

«В 2020 году, когда мы платили пособие, когда у родителей были нулевые доходы. Сейчас для получения средств нужны уважительные причины, почему родители не работают», — рассказала Ирина Фаевская.

Выплаты на детей по правилам нулевого дохода получат следующие категории граждан:

родители-одиночки;

когда один из родителей не получал никаких доходов;

родители уходили в отпуск по уходу за ребенком до трех лет;

родители ухаживают за ребенком-инвалидом до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся в постоянном уходе, либо в возрасте 80 лет и старше;

родители до 23 лет учатся в колледже или вузе на очной форме без стипендии;

отец ребенка служит в армии;

лечение более трех месяцев;

родители состоят на учете более шести месяцев в центрах занятости;

отбытие срока в местах лишения свободы.

В 2020 году в Московской области выплаты получили родители 112 тысяч детей. На эти цели направили семь миллиардов рублей. В этом году ожидается, что пособия направят на 124 346 детей в возрасте от трех до семи лет.



Около 80% семей получат полную выплату в размере 13 531 рубля. 9% могут рассчитывать на пособие в 75% от прожиточного минимума на ребенка. Эта сумма составляет 10 482,25 рубля. 11% получат половину от полной суммы — 6765,5 рубля.

Источник фото: телеканал «360»

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Указ, который связывает размер выплаты пособия на детей от трех до семи лет с доходом семьи, президент России Владимир Путин подписал на минувшей неделе. Если в прошлый раз выплаты составляли 50% от прожиточного минимума на ребенка, то теперь размер пособия зависит от доходов родителей. Итоговая сумма может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.