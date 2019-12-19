Правила размещения пасек установят в Подмосковье. Это поможет защитить пчел

В документе идет речь об охране и защите пчел. Дело в том, что насекомые подвержены воздействию токсичных химикатов, которые используются в сельском хозяйстве.

«В случае если сегодня не будет предпринято действенных мер со стороны государства для защиты и охраны пчел, мы рискуем потерять примерно 80% различных растений, что, в свою очередь, может повлечь за собой острую нехватку мясных и молочных продуктов, а также овощей и фруктов. В этой связи отдельные статьи проекта закона посвящены вопросам организации охраны пчел и их генотипов», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Документ призван урегулировать вопрос размещения пасек. Нельзя будет заниматься пчеловодством вблизи любых населенных пунктов, чтобы исключить возможность укусов. При этом установят контроль над применением ядохимикатов. Это позволит не допустить вымирания насекомых.