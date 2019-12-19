19 декабря 2019, 10:55
Стерилизация и чипирование. 176 млн рублей потратят на бездомных животных в Подмосковье в 2020 году
Больше 176 миллионов рублей пойдут на работу с безнадзорными животными в Подмосковье. Соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы на заседании в четверг, 19 декабря.
Депутаты утвердили бюджет на безнадзорных животных на следующий год. Работать с бездомными будут во всех муниципалитетах региона.
«Общий объем субвенции из бюджета Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2020 году составит 176,792 тысячи рублей», — сообщается в пояснительной записке законопроекта.
Эти средства пойдут на поиск и заключение контрактов с организациями, которые будут заниматься отловом, вакцинацией, чипированием и стерилизацией бездомных животных.