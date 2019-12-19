Стерилизация и чипирование. 176 млн рублей потратят на бездомных животных в Подмосковье в 2020 году

Депутаты утвердили бюджет на безнадзорных животных на следующий год. Работать с бездомными будут во всех муниципалитетах региона.

«Общий объем субвенции из бюджета Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2020 году составит 176,792 тысячи рублей», — сообщается в пояснительной записке законопроекта.

Эти средства пойдут на поиск и заключение контрактов с организациями, которые будут заниматься отловом, вакцинацией, чипированием и стерилизацией бездомных животных.