«Правда в нас, в наших сердцах»: Майданов присоединился к акции «Лес Победы» в Подмосковье

Заслуженный артист России Денис Майданов присоединился к акции «Лес Победы», которая проходит сегодня в Московской области. Он выступил перед жителями, которые собрались на одной из площадок, чтобы посадить новые деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Замечательная акция „Лес Победы“. И я бы хотел песню спеть на эту тему. В моем репертуаре есть песни о Великой Отечественной войне и в честь сегодняшнего дня, и в преддверие 9 Мая прозвучит несколько песен», — сказал Майданов.

Он отметил, что сейчас в мире сложилась непростая геополитическая ситуация, но для России, по его мнению, это закончился возвращением к себе, к своей истории.

«Мы находились под воздействием западных ценностей, но сейчас идет возвращение к своей культуре и истории. <…> Правда в нас, в наших сердцах. Каждый должен делать свое дело во имя будущего нашей страны. Мы вместе. Мы будем жить», — добавил артист.

В регионе подготовили почти 700 площадок, где сегодня высадят новые деревья. Всем желающим выдают необходимый инвентарь. Многие приехали на акцию с маленькими детьми.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне призвал всех жителей присоединиться к акции. Он отметил, что в этом году в Подмосковье планируется высадить порядка 320 тысяч деревьев и кустарников.