Сотни тысяч деревьев высадят в Подмосковье на акции «Лес Победы». Трансляция
В Подмосковье высадят более 300 тысяч деревьев и кустарников на акции «Лес Победы»
В субботу в Московской области стартовала ежегодная акция «Лес Победы». В регионе подготовили более 600 площадок, где сегодня высадят новые деревья. Всем желающим выдают инвентарь, а специалисты объясняют все тонкости процесса. «360» следит за событиями акции онлайн.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне призвал всех желающих присоединиться к акции. Он напомнил, что деревья будут высаживать в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, поэтому особое внимание уделят озеленению скверов, аллей, площадей рядом с монументами.
Мы подготовили почти 700 площадок, где можно будет посадить деревья. Планируем высадить порядка 320 тысяч деревьев и кустарников
Андрей Воробьев
губернатор Московской области.
Общая площадь подготовленных площадок составила более 120 гектаров, 31 расположена на землях лесного фонда и 651 — в муниципалитетах. Для всех желающих приготовили посадочный материал и инвентарь.
В лесу людям выдают мечи Колесова, в городе — лопаты, перчатки и ведра. Специалисты объясняют, как правильно сажать деревья, поэтому те, кто никогда этого не делал, могут не переживать. Все особенности процесса им объяснят.
Еще на площадках развернули полевые кухни, поэтому все желающие смогут перекусить или выпить горячего чаю.
Выбрать удобную площадку можно на карте на георпортале Московской области.