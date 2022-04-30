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    30 апреля 2022, 10:55

    Сотни тысяч деревьев высадят в Подмосковье на акции «Лес Победы». Трансляция

    В Подмосковье высадят более 300 тысяч деревьев и кустарников на акции «Лес Победы»

    Ольга Назаркина

    В субботу в Московской области стартовала ежегодная акция «Лес Победы». В регионе подготовили более 600 площадок, где сегодня высадят новые деревья. Всем желающим выдают инвентарь, а специалисты объясняют все тонкости процесса. «360» следит за событиями акции онлайн.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне призвал всех желающих присоединиться к акции. Он напомнил, что деревья будут высаживать в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, поэтому особое внимание уделят озеленению скверов, аллей, площадей рядом с монументами.

    Мы подготовили почти 700 площадок, где можно будет посадить деревья. Планируем высадить порядка 320 тысяч деревьев и кустарников

    Андрей Воробьев

    губернатор Московской области.

    Общая площадь подготовленных площадок составила более 120 гектаров, 31 расположена на землях лесного фонда и 651 — в муниципалитетах. Для всех желающих приготовили посадочный материал и инвентарь.

    В лесу людям выдают мечи Колесова, в городе — лопаты, перчатки и ведра. Специалисты объясняют, как правильно сажать деревья, поэтому те, кто никогда этого не делал, могут не переживать. Все особенности процесса им объяснят.

    Сотни тысяч деревьев высадят в Подмосковье на акции «Лес Победы». Трансляция | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Еще на площадках развернули полевые кухни, поэтому все желающие смогут перекусить или выпить горячего чаю.

    Сотни тысяч деревьев высадят в Подмосковье на акции «Лес Победы». Трансляция | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Выбрать удобную площадку можно на карте на георпортале Московской области.