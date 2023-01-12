Подмосковье 12 января 2023, 18:16 Права почти 500 дольщиков ЖК «Юбилейный» восстановят в Реутове

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Наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства ЖК «Юбилейный» в Реутове. Права почти 500 дольщиков восстановят и жители получат ключи от долгожданных квартир.

«Чтобы помочь дольщикам жилого комплекса „Юбилейный“, Министерство жилищной политики направило ходатайство в Фонд развития территорий о завершении строительства дома. Люди очень хотели получить именно свои квартиры, а не денежные компенсации», — отметила министр жилищной политики Инна Федотова.

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Жилой комплекс начали возводить в Реутове в 2017 году. Компания «Перспективные строительные технологии» гарантировала сдачу объекта летом 2021 года, но с обязательствами не справилась и была признана банкротом. Теперь дома достроят и права дольщиков восстановят.

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«Благодарю Фонд развития территорий за принятое решение о достраивании проблемного жилого комплекса, а также правительство Московской области и губернатора за личное участие. Это очень хорошая новость для жителей нашего округа», — сказал глава Реутова Станислав Каторов.

В январе Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье уделит особое внимание дольщикам в 2023 году.