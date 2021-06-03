Права на иногороднюю недвижимость стали оформлять в 32 МФЦ Подмосковья

Количество подмосковных МФЦ, оформляющих права на недвижимость в других регионах, увеличилось уже до 32. Новая услуга появилась в феврале — за три месяца к ней обратились 6,3 тысячи человек. Теперь офисов, в которых ее оказывают, стало еще больше.

Как рассказал глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар, раньше обратиться за этой услугой жители могли лишь в офисе областной кадастровой палаты, на сайте Росреестра и в МФЦ того региона, где находится сам объект.

Получить услугу может житель любого региона вне зависимости от места прописки Максим Рымар.

За три месяца больше всего заявлений через МФЦ подали на оформление прав собственности на недвижимость в Москве, Тверской, Тульской и Владимирской областях, Краснодарском крае.

Чтобы получить услугу, нужно предварительно пройти запись на портале госуслуг. Там потребуется выбрать МФЦ, удобные дату и время.

Список МФЦ Московской области, которые оказывают услугу, доступен по ссылке.