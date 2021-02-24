Подмосковные МФЦ начали оформлять права на недвижимость в других регионах

Подмосковные МФЦ стали оказывать еще одну услугу — оформление прав на недвижимость в других регионах. Получить ее можно уже в 30 отделениях.

Раньше обратиться за этой услугой жители могли лишь в офисах кадастровой палаты Подмосковья, на сайте Росреестра или в МФЦ того региона, где находится сам объект.

А теперь можно прийти и в областные центры «Мои документы», рассказал глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар.

Можно зарегистрировать право собственности, поставить недвижимость на кадастровый учет в 30 МФЦ и не тратить время на поездку в другой регион Максим Рымар.

Решить этот вопрос в 30 офисах «Мои документы» жители смогут вне зависимости от места прописки. Но нужна предварительная запись на портале госуслуг.

А заключение о регистрации объекта примут в соответствующих органах по месту нахождения недвижимости. После завершения процедуры документы передадут в МФЦ, где заявитель обратился за услугой.