Права дольщиков ЖК «Малая Истра» восстановят в Подмосковье

Права 716 дольщиков жилого комплекса «Малая Истра» восстановят в Подмосковье. Кроме того, дома подключат к инженерным коммуникациям.

За проблему в прошлом году взялся Фонд по защите прав дольщиков. Теперь у жителей города появились гарантии того, что их дома будут достроены.

«Прошло рабочие совещание с Фондом по защите прав дольщиков. Вопрос стоял по технологическим присоединениям: водоснабжению, водоотведению и ливневым канализациям. Все договора на технологическое присоединение со стороны фонда и ресурсоснабжающих организаций подписаны», — рассказал замглавы администрации округа Алексей Казаков.

Источник фото: телеканал «360»

Когда застройщик обанкротился, коммуникации были признаны бесхозными. Теперь их взяли на муниципальный баланс. Сотрудники фонда еженедельно проверяют ход строительных работ. Генеральный директор Вячеслав Бетин сообщил, что строительство всех домов планируют завершить уже в этом году.