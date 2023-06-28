Подмосковье 28 июня 2023, 02:46 Права дольщиков ЖК «Ивантеевка 2020» в Пушкино восстановят до конца 2023 года Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

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Ключи от квартир в жилом комплексе «Ивантеевка 2020» в Пушкино отдадут дольщикам в этом году. Об этом говорилось на встрече собственников и представителей министерства жилищной политики Московской области, Главгосстройнадзора, Пушкинской городской прокуратуры, администрации и застройщика ООО «Казачий торговый дом».

Владельцам недвижимости сообщили о заключении договоров на поставку лифтов, фасадной плитки, комплектующих для систем вентиляции. Также в администрацию округа подали заявку на поставку котлов для котельной ЖК. До 17 июля Мособлцнил обследует объект.

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Строительная готовность ЖК составляет 85%. В ближайшее время 19 специалистов обустроят въездной пандус парковки и закончат работы с фасадами. До конца июля на объекте буду работать около 100 человек.

Свои квартиры в ЖК «Ивантеевка 2020» ждут 778 дольщиков. Застройщик ООО «Казачий торговый дом» должен был передать жилье в сентябре 2022 года, но не выполнил обязательства в срок.

Для ускорения процесса привлекли ГК «Отрада». ЖК планируют сдать в четвертом квартале этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе было 117 тысяч обманутых дольщиков. Из них 105,4 тысячи уже получили ключи от квартир или денежную компенсацию.

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